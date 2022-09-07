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Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 07 Eylül 2022 08:27
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Yedi soruda yeni icra düzenlemesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının teknik çalışmasının ardından kabineye sunulan taslağa yönelik hazırlıklar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor. Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

15 AĞUSTOS ÖNCESİNİ KAPSAYACAK

Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak.

Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak.

Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.

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SORU: Hangi tarihten önceki icra takipleri kapsamda olacak?

CEVAP: 15 Ağustos 2022 öncesinde icra takibi başlatılan borçlar tasfiye edilecek

SORU: Kapsama girmek için borç sınırı ne kadar?

CEVAP: 2 bin lira ve altındaki borçları kapsıyor

SORU: Her aile için bir tek icra dosyası mı tasfiye edilecek?

CEVAP: Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olacak.

SORU: Hangi borçlara ait dosyalar kapsamda?

KAPAT [X]

CEVAP: Elektik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar.

SORU: Varlık yönetim şirketlerine (VYŞ) devredilen borçlarda üst sınır ne kadar?

CEVAP: VYŞ'lere devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçları devlet üstlenecek.

SORU: Düzenleme ne zaman yapılacak?

CEVAP: Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

SORU: Düzenleme ile ne kadarlık borç temizlenmiş olacak?

CEVAP: Vatandaşlar 30 milyar liralık borç yükünden kurtulacak.

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