Motorine 1,14 TL'lik indirim geliyor
8 Eylül perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek
Kaynak : NTV
Eklenme : 07 Eylül 2022 08:32
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorine gelen 77 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
8 Eylül perşembe gününden itibaren ise motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.94 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!