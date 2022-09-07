Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 08:48
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!