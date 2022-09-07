Yeni sosyal yardım paketi geliyor

Hükümet, sosyal yardımları yeniliyor.

Enerjiden eğitime kadar alanlarda halen devam eden birçok sosyal yardım kaleminin hem kapsamı genişletilecek hem de yardım miktarı artırılacak.

Yeni sosyal yardım kalemleri de uygulamaya girecek. Bu kapsamda ilk olarak eğitim hayatı devam eden çocuklar için ailelere nakit yardım yapılması planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün biraraya geldi.

İki bakan, sosyal yardımlarla ilgili mevcut durumu gözden geçirip yeni dönemde uygulanacak sosyal yardım politikasını değerlendirdi.

Şu ana kadar 200 milyar lirayı aşan bir enerji sübvansiyonu yapıldı. 5 milyona yakın ailenin 30 milyar liraya yakın icralık borcunun tasfiyesine ilişkin plan açıklandı.

Doğalgazda konutlar için yüzde 80'i aşan sübvansiyonun devam edeceği açıklandı. Bu yıl yapılan sosyal yardımlar, 145 milyar lirayı aşarak bütçeden yüzde 5,1 oranında paya ulaştı.

FATURA DESTEĞİ KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Dün yapılan toplantıyla sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak. Destek miktarı da yükselecek.

Halen konutlarda doğalgaz faturası için en düşük 450 lira ve en yüksek 1150 lira ödeme yapılıyor. Doğalgaz faturası desteği, yılda iki kez sağlanıyor. Doğalgaz desteği, şubat ayında ilk etapta 203 bin aile ile başladı.

Elektrik desteği ise 216 liraya kadar veriliyor. Elektrik desteğinden yararlanan aile sayısı, bu yıl içinde 2,1 milyondan 4 milyona çıktı.

Böylece hanelere enerji desteği bin 366 liraya kadar çıkıyor.

Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı artacak. Yardım miktarı da yükselecek.

ÇOCUKLU AİLELERLE İLGİLİ DESTEKLER YENİLENECEK

Çocuklara eğitim yardımı yapılacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek.

Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak. Aile destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 lira ödeniyor. 4 milyon başvuru yapıldı, 1,6 milyon aileye hak sahipliği verildi. 831 bin haneye 428 milyon lira ödeme tamamlandı.

DÜZENLEME NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal yardım paketinin ayrıntıları ekim ayındaki kabine toplantısında açıklanacak.