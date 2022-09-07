Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 12:31
Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden denizi izleyen Yasin Kayhan (30), dengesini kaybederek kayalıklara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Kayalıklara inen ekipler, sedyeye bağladıkları yaralıyı deniz botuna aldı.
Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!