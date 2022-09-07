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Kılıçdaroğlu: Şimdi kavganın zamanı değil, beraber olmanın zamanı

"Şimdi kavganın zamanı değil, beraber olmanın zamanı. Şimdi birlikte olmanın zamanı. Bayrağımıza ve vatanımıza bağlı kaldığı sürece herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İki kırmızı çizgimiz vardır, vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstünde yeri vardır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 13:32
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi kavganın zamanı değil, beraber olmanın zamanı. Şimdi birlikte olmanın zamanı. Bayrağımıza ve vatanımıza bağlı kaldığı sürece herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İki kırmızı çizgimiz vardır, vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yenimahalle'de yaptırdığı Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılış törenine katıldı.

Bugün Ankara için güzel bir gün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kent için önemli yatırımları hayata geçirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Mansur Başkan gerçekten de Ankara'nın Ankara olduğunu, Ankara'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu ve Ankara'nın bir başkent olarak diğer 80 ile örnek olması gerektiğini bilen ve bu konuda çaba harcayan bir belediye başkanıdır. Dolayısıyla hepinizin huzurunda Sayın Başkanı, çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Kendisinden önce söz alan balıkçı esnaf odası başkanının "balıkçıların sahipsiz olduğunu" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dün Giresun'daydım. Balıkçıları ziyaret ettim. Ben, bütün balıkçı arkadaşlarıma söz verdim, Hopa'dan başlayıp Samandağ'a kadar bir milletvekili arkadaşımızı ve ekibini görevlendirdik. Her bir limanı her bir bölgeyi gezerek balıkçıların sorunlarını saptayacaklar. Çünkü balıkçıların sorunu bölgeden bölgeye değişiyor. Evet, Ankara'ya balıklar geliyor. En taze balığın Ankara'da olduğu söyleniyor ama balığı tüketen Ankaralıların güzel bir ortamda balığın hazırlandığını, balığın satıldığını, müşteriye sunulduğunu görmeleri lazımdı. Eski hal gerçekten de sizin hakkınız değildi. Şimdi hakkınız teslim edildi. Gayet güzel uygar bir ortamda gelen ürünleri alacaksınız, onları tüketiciye hazırlayacaksınız. Ankaralılar alacaklar ve tüketecekler. Dolayısıyla sizler de huzur içinde çalışacaksınız. Emeğinizin hakkını da böylece almış olacaksınız. Bu da bizim açımızdan da sizin açınızdan da son derece değerli."

Müşterilerin, esnafın huzur içinde çalıştığını görmek isteyeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gerilimin değil, sevginin, saygının, kucaklaşmanın esas alındığı bir ortamı yaratmak" gerektiğini vurguladı.

"Böyle bir ortamı yarattığınız zaman kente huzur gelir" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara sadece Ankara değildir. Ankara aynı zamanda Orta Anadolu'dur, ikinci çemberdir. Birinci çember Ankara ise ikinci çember Orta Anadolu'dur. Üçüncü çember, bütün Türkiye'dir. Dolayısıyla burası başkenttir. Başkentin, dünyadaki bütün başkentlerle yarışabilir konumda olması lazım. 21'inci yüzyılda metropollerin yarışı vardır, ülkelerin yarışı dışında. O çerçevede bakmak, o çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Mansur Başkan sadece bu iki tesisi yapmadı. Mansur Başkan aynı zamanda, kırsal kalkınma konusunda Türkiye'ye örnek olacak pek çok çalışmanın da altına imza attı. Gençler, gençler bizim için çok önemli. Gençler elbette ki eğlenmek ister. Gençler gülmek ister, gençler bisiklete binmek ister. Gençler araba sahibi olmak ister. Gençler, huzur içinde yaşamak ister. Gençler düşüncelerini özgürce ifade etmek isterler. Dolayısıyla Türkiye'nin nüfusunun yarısında yarısından fazlası gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla gençleri ihmal eden bir yönetimi asla Türkiye'ye kabul etmiyor. Biz bütün gençleri, bütün gençleri kucaklıyoruz."

- "Hepimiz kucaklaşmak istiyoruz"

Tüm bu saydıklarının, toplumun kucaklaşmasına ortam hazırladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşıyoruz. Bütün bunlar aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor, helalleşiyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamadan, bu ülkede herkesin 85 milyon insanın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken Millet İttifakı olarak yapıyoruz. 6 partiyiz, 6 lideriniz orada. Hepimiz kucaklaşmak istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil, tam tersine beraber olmayı, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak isteyenler başkaları, bölmek isteyenler başkaları ama biz bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. Biz bazılarının inadına karşın, beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı? Kardeş, kardeşi sorgulamaya başladı. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Yetmiyor mu daha bu? Niye kucaklaşmıyoruz, niye helalleşmiyoruz? İlla kavga mı edelim yani, birileri elini ovuştursun diye, öyle mi olacak yani? Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir gelenekten geliyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik."

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Kurtuluş Savaşı'nın sadece Türkiye'nin kurtuluşu olmadığını, bütün mazlum milletlerin kurtuluş savaşı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Şimdi kavganın zamanı değil, beraber olmanın zamanı. Şimdi birlikte olmanın zamanı. Bayrağımıza ve vatanımıza bağlı kaldığı sürece herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İki kırmızı çizgimiz vardır, vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstünde yeri vardır. İki konuda ödün vermeyiz. İki konuda, vatanımız ve bayrağımız. Bu vatanda beraber yaşayacağız. Bu vatanda birlikte yaşayacağız. Bayrağımızın altında, onurumuzla ve gurumuzla yaşayacağız." görüşünü paylaştı.

CHP'li belediye başkanlarının hiçbir ayrım yapmadan halka hizmet ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, tören öncesi seyrettikleri Seymenlerin oyunlarını hatırlattı.

Orada neşe ve hüznün bir arada olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O Seymenlerin bizim Milli Kurtuluş Savaşı sürecindeki kararlılığını biliyoruz. O kararlılığın ruhu var oyunlarında. Dolayısıyla bizlere düşen görev beraber olmaktır, kucaklaşmaktır, kavga etmemektir, huzur içinde yaşamaktır. Biz bunları yapacağız. Biz Millet İttifakı olarak kararlıyız. Millet İttifakı olarak bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Ekonomi düzelmiyor, düzelteceğiz. Kavga var, kavgayı bitireceğiz. Huzursuzluk var, huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz. Her eve, her sofraya bereketi, huzuru getireceğiz. Komşu, komşuyla huzur içinde selamlaşacak, konuşacak, kucaklaşacak. Bunu yapacağız. Beraberliği savunacağız. Burası bunun örneğidir. Terminal de bunun örneğidir. Beraber olmanın, birlikte olmanın ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor bunlar. Eğer kavganın bir parçası olacaksak bu işler yürümez. Kavganın değil, dostluğun bir parçası olacağız. Dostluğun, kardeşliğin, beraber olmanın, birlikte olmanın bir parçası olacağız."

- Terminal 4,5 milyon, balık hali 24 milyon liraya mal oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geride bıraktıkları 3 yıl boyunca, kentin yalnızca asli ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini belirterek, "Halktan aldığımız paraları heba etmeden ve her kuruşunun hesabını vererek çalıştık, ürettik, destekler verdik. Halkın sağlığını, halkın canını, esnafımızın ihtiyaçlarını, öğrencilerimizi, çiftçilerimizi, garip gurebayı önceledik, atıl projelere asla tenezzül etmedik." sözlerini sarf etti.

Başkent İlçeler Otogarının yapımına geçen yıl ekim ayında başladıklarını bildiren Yavaş, yaklaşık 4,5 milyon lira maliyetle tamamladıkları projeyle 25 araç kapasiteli terminal binasını inşa ettiklerini aktardı.

Balık halini yenilemek için seçimlerden önce esnafa söz verdiklerini hatırlatan Yavaş, şu bilgileri verdi:

"Yıkık ve eskimiş barakaları yeni ve modern bir tesise dönüştüreceğiz demiştik. Çünkü o virane yapılar Başkentimize de esnafımıza da yakışmıyordu. 2021 yılının nisan ayında o köhne binaları yıktık. İhale ve sözleşme işlemlerini tamamlayarak temmuz ayında yer teslimi yaptık ve hemen işe başladık. Yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine her biri 275 metrekare ve 2 katlı olan 14 adet dükkan ve 235 metrekare soğuk hava deposu inşasını tamamladık. Yeni Balık Hali, esnafımızın her birinin dükkanlarında 40 ton balık kapasiteli soğuk hava depoları olacak şekilde dizayn edildi. 24 milyon 67 bin lira maliyetle tamamladığımız yeni ve modern balık hali, Ankara'mıza çok yakıştı."

Konuşmaların ardından terminal binası ve balık halinin açılışı gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş, balık halini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Açılış nedeniyle katılımcılara 20 bin balık ekmek ikram edildiği bildirildi.

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