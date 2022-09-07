Denizli'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 14:28
Murat Koca idaresindeki 35 AIM 182 plakalı minibüs, Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde kontrolden çıkarak köprünün bariyerine çarptı ve şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!