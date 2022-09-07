'Batı ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'e değerli ev sahipliği için teşekkür etmek istiyorum. Az önce kendisi ile hem ikili ardından heyetler arası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde etraflıca ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Başta Bosna Hersek'teki gelişmeler olmak bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk.

"Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlik seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke olacak"

Sırbistan ile mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Bu yıl itibarıyla Sirbistan'dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki, bu kimlikle başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolay şekilde gerçekleştireceklerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'dan sonra Sırbistan karşılıklı olarak çipli kimlik seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke olacak.

Bu arada malum dün aynı zamanda Bosna Hersek ile de ilk adımı attık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bununla ilgili imzalar atılacak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz iş birliğimizin adeta dinamosu niteliğini taşıyor. Ticaret hacmimiz istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Geçtiğimiz sene yüzde 33'ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık bir seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. Bunu ikili görüşmelerimizde teyit ettiğimiz gibi heyetler arası görüşmelerde de teyit ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan İş Forumu bu irademizin göstergesidir. Müteahhitlerimiz Sırbistan'da bugüne kadar 847 milyon dolar değerinde toplam 50 projeye imza attı. Bu vesileyle müteşebbislerimize verdikleri destekten dolayı kıybetli dostum Vucic'e şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Yapımı tamamlanan yeni pazar Tutin Devlet Yolu'da Vucic'in vizyoner yaklaşımının eseridir.

"Niş'te konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik"

TİKA Sırbistan'da 2022 sonu itibarıyla 350 adet proje ve faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii'nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağız. Her yıl Avrupa'da yaşayan çok sayıda vatandaşımız Türkiye'ye kara yoluyla seyahatlerinde Niş şehrinde konaklıyor. Bu nedenle Niş'te konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik.

Görüşmelerimizde Balkanlar'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi bir kez daha teyit ettik. Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişi konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Her daim sorunların diyalog yolu ile çözülmesini samimiyetle destekledik destekliyoruz. Yardımımız talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek'teki 3 toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Kosova-Sırbistan arasındaki sıkıntıyı aşabilmek için değerli dostum ile her türlü desteğe var olduğumuzu süyledim. Fakat şu andaki gelişmeler olumlu. Temenni ediyorum ki Balkanlar'daki bu yakalanan olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim. Çünkü Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez.

Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı'nın isim saymaya gerek yok. Takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzere kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almakta mümkün olmayacaktır.

Nitekim şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok. Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bunca insanlar ölüyor, işin parasal boyutunu konuşmaya zaten gerek yok. Parasal boyutuna da girdiğiniz zaman söylenen ne? Birisi diyor ki ben Ukrayna'ya şu kadar parasal destek verdim, diğeri ben şu kadar destek verdim diyor. Peki nerede bu para? Laf ola beri gele. Bu da sıkıntılı ve silahlı gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. İşin bu boyutuna baktığımız zaman ben Rusya bu işin galibidir veya Ukrayna bu işin galibidir diyemem.

"Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum yanlış yapıyorsunuz"

Fakat şu ana kadar bizim güddüğümüz politika acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi, bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Fakat görünen o ki, çok kısa zamanda biteceğe de benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. E ne oldu? Şu anda Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor bu kışı nasıl atlatacağız diye. Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Fakat bunları daha önceden düşünmediniz. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, tartışılması yapılıyor. Burada tabiki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanları, silahları ne yapacaktır kullanacaktır olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp bu işi bitirmek ve bu işin bitirilmesi ile de dünya barışı yeniden yakalamış olsun.