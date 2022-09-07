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Avukatların yargılandığı DHKP/C davasına devam edildi

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için ertelendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 15:49
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Avukatların yargılandığı DHKP/C davasına devam edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan, başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz ile 4 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, İlhan Cihaner, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz, TİP milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya ve İsviçre barolarından avukatlar da katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklar ve avukatlarına dava dosyasına gelen bilirkişi raporuna karşı beyanlarını sordu.

Raporu teslim almadığını belirten sanık Kozağaçlı, beyanda bulunmak için süre istedi.

Avukat Hasan Fehmi Demir de dosya boyutunun büyük olması yüzünden henüz rapora ulaşamadıklarını söyleyerek, bu nedenle süre istediğini kaydetti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra söz alan Kozağaçlı, bu dosyada avukat olması halinde öfkeli savunma yapacağını ancak şu anda sanık olduğunu hatırlatarak, "Sanık olarak huzurda olduğum için daha samimi konuşacağım. Hiç tahliye talep etmedim." dedi.

Sanık olarak kaldığı sürece tahliye talep etmeyeceğini söyleyen Kozağaçlı, "Yapabilecek yargıç vardır, yapamayacak yargıç vardır. Yapabilecek yargıç için talep gerekmez. Bir hafta sonra tutuklulukta 7. yıla giriyorum. 10 yıl boyunca, avukatlar yasa dışı silahlı örgütünün üyesi mi değil mi karar veremediniz." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da burada avukatların yargılandığını belirterek, "40 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle dönemleri çok yaşadık. Benim, burada yargılanan meslektaşlarımın siyasi görüşüyle yakınlığım yok ama ben bir hukukçuyum. Kuvvetli suç şüphesi var mı? Yok, gelmemiş ki rapor. Kaçma şüphesi var mı? Adam yurt dışındaydı geldi. Tahliye talep etmiyorum. Yürekli olmanızı talep ediyorum. Hukuk adına, kişisel olarak değil. Tarihe not düşmenizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Oya Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 7-11 Kasım'a erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm ve Dilşat Canbaz da birer konuşma yaparak davaya tepki gösterdi.

- Mütalaadan

Duruşma savcısı tarafından celse arasında dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada, Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiği kaydediliyor.

KAPAT [X]

Sanık Taylan Tanay'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 21 yıl 3 aydan 57 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, sanık Barkın Timtik'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 54 yıl 9 aya kadar, sanık Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 13 yıl 9 aydan 48 yıl 9 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanık Günay Dağ'ın eylemlerine uyan "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 14 yıl 9 aydan 56 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanıklar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve Avni Güçlü Sevimli'nin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

Mütalaada, sanık Gülvin Aydın'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 9 aydan 23 yıl 9 aya kadar, sanıklar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi (Özer) Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz ve Selda Kaya Yılmaz'ın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiği anlatılıyor.

Sanık Naciye Demir'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıl 3 aydan 28 yıl 9 aya kadar hapsinin talep edildiği mütalaada, sanık Özgür Yılmaz'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla, sanık Şükriye Erden'in 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mütalaada, yargılama aşamasında ölen sanık Ebru Timtik hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilmesi talep ediliyor.

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