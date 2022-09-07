Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na yapılacak başvurular çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 09-11 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak pedagoji.anadolu.edu.tr adresinde ilan edilen linkten yararlanarak başvurularını çevrim içi şekilde yapabilecekler.

Tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapılacak

09-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından dersler 3 Ekim 2022 tarihinde başlayacak. Ön kayıt başvurularını sadece Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun adaylar yapabilecekler. Adaylar zorunlu olarak tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapabilecekler.

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi ve tarihlere pedagoji.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşabiliyor.