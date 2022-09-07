Bir ülke ile daha kimlikle seyahat anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıktı.

Erdoğan'ın Balkan turu kapsamındaki ilk durağı olan Saraybosna'da, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik" açıklamasını yapmıştı.

Sırbistan-Türkiye arasında da geçişler kimliksiz yapılacak

Balkan turu kapsamında bugün Sırbistan'a giden Erdoğan, "Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokolün, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını söyledi.

Balkanlarda temaslarını sürdüren Erdoğan'ın son durağı ise Hırvatistan.

Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokolü imzaladık. Değerli dostum Aleksandar Vucic ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile imza töreninde tokalaşırken çekilen fotoğraf ile iki ülke bayrağına da paylaşımında yer verdi.