Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklamasına CHP'den yanıt

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da üzüm fiyatını 27 lira olarak açıkladığı anımsattı.

Kendilerinin de üzüm fiyatı konusunda araştırma yaptıklarını, Manisa Ziraat Odasıyla görüştüklerini dile getiren Özel, görüşmeler sonucunda üzüm fiyatının 35 lira olması gerektiğini belirlediklerini aktardı.

Erdoğan'ın üzüm fiyatını açıklaması sonrası piyasanın "allak bullak" olduğunu ileri süren Özel, "Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiden bütün üzümü almadığı için serbest piyasada üzümün fiyatı 19 lira, 20 lira, 21 lira olarak gerçekleşmiş durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzüm üreticisine değil de üzüm ihracatçısı Ali Uçak'a üzüm fiyatını danıştığını söyleyen Özel, "Bugün gelinen fiyatın tek sorumlusu bunlardır ama bunlar sadece vatandaşı perişan etmediler, kendilerini zengin ettiler. Bu fiyatlardan üzüm alıp ihracat yapıyorlar ve geçtiğimiz hafta bu eleştiriler yoğunlaşınca sosyal medyadan kendilerini savundular." ifadelerini kullandı.

- "Yoksulluğu yok etmek değil yönetmekle övünen bir tuhaf hükümet"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin "ulusal ziyaret programları" kapsamında sosyal yardım yapılan evleri ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı mektubunu sunduğunu aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Bu durum eleştirilince 'biz bu ziyareti her sene yapıyorduk' diyor. Cumhurbaşkanı mektubunda 'bu uygulamayı bu sene ilk kez başlattık' diyor yani bakanı yalanlıyor. Bakanlıkla da kendi yazısında zaten bakanını yalanlıyor. 'Bu uygulama 2022 yılından başlatılarak yapılacak' diyor. Mektup 2002'den beri yaptıklarını falan anlatıyor, AKP propagandası... Yoksulluğu yok etmek değil yönetmekle ve yardım alan aile sayısını 2 katına çıkarmakla övünen bir tuhaf hükümet, 'Biz size 2002 den beri şunları yaptık, bunları yaptık' Recep Tayyip Erdoğan, 'bir oyu bize verin' dememiş. Allah hiçbir siyasetçiyi bu hale bu duruma düşürmesin, bunlara tenezzül eder hale düşürmesin. İktidarımızda, 1 yıl içinde aile destekleri paketi hayata geçip geliri olmayan ailelerin gelirleri bir asgari ücrete tamamlanacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, devletin görevlileri propaganda için kapı kapı geçemeyecekler."

Giresunlu arıcıların "AK Parti eliyle dolandırıldık" diyerek kendilerine geldiğini ileri süren Özel, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu'nun (TAHAP) arıcılardan "ucuz şeker" taahhüdüyle para toplandığını ve arıcılıkla uğraşanları dolandırdığını iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, polislere ödenecek maaş promosyonlarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da anımsatan Özel, "Bizim açımızdan Murat Bakan'a yapılan bu suç duyurusu onun için takdirname niteliğindedir. Murat Bakan bunu ortaya çıkarıyor, suç duyurusunda bulunuyorlar. Sayenizde bu konuda yapılan çalışma bütün Türkiye tarafından duyuldu. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinde festivallerin iptal edildiğini söyleyen Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP'nin Türkiye'yi getirdiği noktada gençler festival yapamamakta, iktidara yakın sanatçı değilsen konserlerin iptal edilmektedir." dedi.

- "Orta vadeli programı ilan edip, yapamadıklarını bize ev ödevi olarak vermişler"

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığını anımsatan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir Türkiye hayal ediyorum; dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş" ifadesini eleştirdi.

Özel, OVP'nin gerçekleşme oranına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, az gitmiş uz gitmiş, dere tepe yol gitmiş bir de bakmış ki 2011'de 838 olan milli gelir şu anda 867 milyar dolar, bir arpa boyu yol gitmiş. Başladıkları yerdeler. 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı olursa 2025 hedefleri de tutar, fazlası da tutar ama yönetemeyecekleri bir dönem için orta vadeli programı ilan edip, yapamadıklarını bize ev ödevi olarak vermişler. Başımızla birlikte o orta vadeli programda ne taahhüt ediliyorsa onu ve daha iyisini yapmayı Cumhuriyet Halk Partisi taahhüt ediyor. 20 yılda tutan bir tane OVP'si yok, Recep Tayyip Erdoğan hiç merak etmesin bir tanesi tutacak 2025 hedefleri için o da biz iktidarda olduğumuz için."

Bir gazetecinin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini anımsatması üzerine Özel, "Partinin tutumu açısında şunu söylemem gerekir; Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve 3 Grup Başkanvekili açıklar. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklamada kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Millet İttifakı'nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır." dedi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine ilişkin, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini anımsatması üzerine ise Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beyefendi 'Bir gece ansızın gelebiliriz' nereden alıntılamış? Kıbrıs Barış Harekatı'ndan, onun öncesinden olabilir mi? 'Bir gece ansızın gelebiliriz' Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesindeki bir slogandır. Bülent Ecevit'i her fırsatta aşağılayan, hakir gören, küçük düşürmeye çalışanların neye sığındıklarını, neye sarıldıkları, milletin zihnindeki hangi duyguya oynadıklarını bir görelim. İkincisi, 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Yunanistan sizin görevinizi doğru yapmamanız yüzünden silahlandırılması gereken adaları silahlandırıyor.

Özellikle son 10 yılda, onlarca soru önergesini ya cevapsız bıraktınız ya inkar ettiğiniz ya da kaçamak cevaplar verdiniz. Bütün muhalefet partilerinin milletvekilleri size 'Adalar silahlandırıyor, ne yapacaksınız?' dedi. 19 yıldır bu konuya duyarsız, bu konuyu görmeyen, eleştirileri duymayan AK Parti seçim senesi gelince bir gece ansızın gidebilirmiş. Siz bir gece öyle ansızın falan değil seçim sonuçlarına göre tıpış tıpış gideceksiniz."