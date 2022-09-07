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Sırbistan Cumhurbaşkanı: Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında 'Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum. Herkesin, bu büyük ülkenin Erdoğan liderliğinde neler elde ettiğini görmesi gerektiğini düşünüyorum.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 22:09
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Sırbistan Cumhurbaşkanı: Herkesin Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum

Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin modern tarihteki zirvesini yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'a gerçekleştirdiği ziyaretin arabuluculuk özelliği taşıdığını kaydeden Vucic, Erdoğan'ın samimi barışçıl yeteneğini de vurguladı.

İki ülke bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vucic, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de son derece gelişmiş olduğuna dikkati çekerek "Dış ticaret hacmini 2,5 milyar avroya ulaştırdık." dedi.

Vucic, "Sırbistan'daki Türk şirketleri 10 binden fazla kişi istihdam etmekte ve bu konuda hem Türkiye'ye hem de ülkemizdeki Türk yatırımcılarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

Novi Pazar-Tutin otoyoluna da dikkati çeken Vucic, otoyolun yakın bir süre içinde açılacağını kaydetti ve otoyolun inşaatında Türk şirketlerinin üstlendiği görevin ülkesi için önemli olduğunu söyledi.

- "Sırbistan, Türk yapımı Bayraktar İHA'sı satın almak istiyor"

İki ülke savunma bakanlıkları arasında çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Vucic, şunları kaydetti:

"Türkiye ile birçok alanda projeler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayi alanında da iş birliği yapılmasına yönelik taleplerimiz oldu. Sırbistan, Türk yapımı Bayraktar İHA'sı satın almak istiyor ve umarız bunu gelecek yıl alabileceğiz."

İki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki iyi ilişkilere de değinen çeken Vucic, "Açık Balkan Girişimi'ne (Open Balkans) desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na işaret eden Vucic, bu sürecin ülkesi adına zorluk oluşturduğunu söyleyerek "Azerbaycan'dan ülkemize elektrik enerjisinin aktarılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize yardımcı olmasını rica ettik." dedi.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri desteği bir kez daha dile getiren Vucic, Dayton Barış Anlaşması'nın korunması gerektiğini söyledi.

Vucic, "Sanayi Odamız İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdi. Bu sayede iki ülke arasında turizm alanındaki çalışmalarımız artacak. Bu yıl Sırbistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısı 300 bini buldu. Türkiye, Sırp turistlerin ilgisini çekmekte." diye konuştu.

- "Türk dilini duymaktan ve Türk dostlarımızı ülkemizde görmekten memnuniyet duyuyoruz"

"Türk dilini duymaktan ve Türk dostlarımızı ülkemizde görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullanan Vucic, Sırbistan'ı ziyaret edecek Türk turistlerin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini kaydetti.

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Kosova-Sırbistan arasındaki gerginliğe de değinen Vucic, "Cumhurbaşkanı öncülüğünde, Türkiye'nin bölgedeki istikrarın korunmasındaki yapıcı rolü çok önemli." diye konuştu.

Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte, Balkan ülkeleri adına AB'ye elektrik enerjisini tedarik edebilmek için ortak bir mektup yollayacaklarını vurguladı ve kış sezonunun ülkesi dahil tüm bölge için zorlayıcı geçeceğini ifade etti.

"En büyük umudumuz savaşın bir an önce bitmesi." diye konuşan Vucic, bu çözümün yakın zamanda olacağını düşünmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık sözlülüğü ve bölgeye verdiği önem için teşekkür eden Vucic, "Türkiye'ye saygı ve ilgi gösteriyoruz burada kendinizi evinizde gibi hissediniz. Herkesin, Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyorum. Herkesin, bu büyük ülkenin Erdoğan liderliğinde neler elde ettiğini görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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