İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü: 1 kişi yaralandı
İzmir'de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnenin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Eylül 2022 23:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!