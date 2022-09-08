Mülteciler yeni rota belirledi: 25 bin Suriyeli Batı'ya gitti

Son dönem yaşanan gelişmeler sebebiyle Türkiye'de yaşayan 25 bin Suriyeli mülteci, başta Avrupa olmak üzere Batı ülkelerine gitti. Göç İdaresi verilerine göre üçüncü ülke yerleştirmesi kapsamında 10 bin 24 kişi farklı ülkelere göç etti. Kaçak geçiş istatistiği ve ülkelerin doğrudan kabulleri ile bu sayı 25 bini geçti. Suriyeli gazeteci Muhammed Hadran, Şam-Ankara yakınlaşması ile ilgili açıklamalar, seyahat kısıtlaması, ekonomik sıkıntılar, artan mülteci karşıtlığı gibi faktörlerin bu süreçte etkili olduğunu söyledi.

AVRUPA KALİFİYE AVCISI

Göç İdaresi Başkanlığının BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği halinde yürüttüğü faaliyet kapsamında 10 bin 24 kişi son dönem üçüncü ülkeye yerleştirildi. Ev sahibi ülkelerin yükünü hafifletme kapsamında gerçekleşen yerleştirme daha çok hasta, mağdur ve maddi ihtiyaç sahiplerini kapsıyor. İlk olarak 400 avro maaş bağlanan mültecilerin barınma ve benzer ihtiyaçları da yine BM tarafından karşılanıyor.

Göç İdaresinin seçici olduğu faaliyetler Covid-19 küresel salgın sürecinde bir süre askıya alınmıştı. Yeniden işlerlik kazanan mülteci göç etkinliği dışında ülkelerin doğrudan büyükelçilikler kanalı ile yaptığı kabuller ise detaylı bir tetkik döneminin ardından gerçekleşiyor. Ortaya çıkan tabloya göre ABD, Almanya, Kanada, Avustralya, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler bu araştırmalarda özellikle kalifiye ya da serveti olan isimleri tercih ediyor. Göç İdaresi özellikle Türkiye'de eğitim gören başta tıp ve mühendislik olmak üzere nitelikli kişilere cazip imkanlar sunma konusunda çalışmalar yürütüyor. Son dönem artan kaçak ve legal göçler sebebiyle bazı sektörler de kalifiye eleman sıkıntısı baş gösterdi. Sektör temsilcileri ayakkabı, tekstil, inşaat, yiyecek başta olmak üzere birçok alanda ciddi eleman sıkıntısı yaşandığını kaydediyor.

KAÇAK GİDİŞ MALİYETLERİ ARTTI

Suriyeli gazeteci Hadran, Suriye-Türkiye yakınlaşmasına dair yaşanan gelişmelerin bazı odaklar tarafından korku aracına çevrildiği tespitinde bulundu. Hadran'ın verdiği bilgilere göre son 6 aylık dilimde binlerce Suriyeli, Avrupa ve Amerika kıtası ülkeleri büyükelçiliklerine başvuruda bulundu. Gazetemize konuşan Göç İdaresi yetkilileri de provokatif açıklamalarla olağanüstü bir ortam üretme gayesi güden odakların varlığına dikkat çekti.

Suriyelileri göç yollarına düşüren diğer etkenler ise Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntı, seyahat kısıtlaması ve dozu artan Suriyeli karşıtı söylem ve eylemler olarak öne çıkıyor. Daha önce Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden iki ayrı kaçak göç girişiminde bulunan ve yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Halepli İbrahim el-Kader bu faktörlere bağlı olarak Ege üzerinden söz konusu iki ülke güzergahında kaçak geçişlerin anormal arttığı bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz yıl 4-5 bin avro olan Edirne ya da İzmir'den Almanya veya Hollanda'ya teslim ücretlerin 8-9 bin avroya yükseldiğini kaydeden Kader Açlık, "doğa şartları ve güvenlik güçlerinin müdahalesi ile ölüm ihtimalinin yüzde 35-40 olduğu kaçak yolu tercih edenlerin sayısında özellikle son 6 ayda olağan dışı hareketlilik var" dedi.

BİR AY SARP YOLLARDA YOLCULUK

Yunanistan ve Bulgaristan'dan Almanya'ya ulaşım 21 ila 35 gün sürüyor. Dağlık ve sarp arazileri kullanarak gece yapılan yürüyüşler daha önceden belirlenen güzergahta geçici konaklama noktaları üzerinden sağlanıyor. Kaçakçıların konum atarak sağladığı mülteci transferinde her konum bildirimine 100 avro alınıyor. Karadan denetim imkanı olmayan kaçak mülteci güzergahları sadece havadan denetlenebiliyor. Denetimin artması durumunda ise yeni güzergahlar belirleniyor. Gündüz saatlerini dinlenerek geçiren göçmenlerin yiyecek, içecekleri de yine kaçakçılar tarafından temin ediliyor.

Yılmaz BİLGEN