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Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar

Üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçıları harekete geçirdi. Emlakçılar, her bölgede taban fiyat belirliyor. Dairesini kiralayacak ev sahiplerini de buna ikna ediyor. Böylece kiralık ev fiyatları borsa gibi yükseliyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Eylül 2022 08:20
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Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar

Kira fiyatlarındaki ralli dur durak bilmiyor. Kiralara getirilen yüzde 25 sınırına rağmen fırsatçılar her türlü hileye başvuruyor. Özellikle üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçılar için yeni ekmek kapısı oluşturdu. Otomotivde yaşanan durum evlerde de görülmeye başladı.

Hatırlanacağı üzere ikinci el araçlar, bazı galeriler tarafından otoparklarda stoklanıp 'araç yok' algısı yaratılmış ve fiyatlar hızla yükseltilmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre şimdi benzer bir durum emlakçılar tarafından yapılmaya başladı. Her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına izin vermiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.

Emlakçılar kiracıları da "Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor" diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.

70 YILLIK DAİRE 22 BİN TL

Fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı Beşiktaş ilçesinde yaptığımız araştırmada, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artış dikkat çekti. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL'ydi. Aradan bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatı 22 bin TL'ye yükseltildi. Buna benzer durum bölgedeki başka bir apartmanda da yaşandı.

Habere göre, Alibeyköy'de 70 metrekare 2+1 evi 5 bin TL'ye ilana koyan ev sahibine ulaşan emlakçılar, "Bu bölgede kiralar 8.500 TL oldu. 5 bin lira çok düşük. Bu fiyata verip bölgenin değerini düşürmeyin. Biz kiralayalım" şeklinde ev sahibini ikna etti.

Bu durumu yaşayan ev sahipleri, "Evi düşük fiyattan vermişim, bölge fiyatları artmış. Emlakçı beni uyardı. Ben de kiralama işini kendisine verdim, o ilgilenecek" dedi.

KİRACIDAN İKİ AYLIK KİRA BEDELİ İSTİYORLAR

Ev sahiplerinin ilanlarını siteden çektirip, kira fiyatını artırarak evi yeniden ilana çıkaran emlakçılar, bu yolla ceplerini de dolduruyor. Kanunen bir aylık kira bedeli artı KDV oranında komisyon alması gereken emlakçılar buna da uymuyor. Birçok emlakçı kiracılardan iki aylık kira bedeli istiyor. Yani ne kadar çok ev sahibini yüksek kira bedeline ikna ederse o kadar komisyon kazanıyor.

EV SAHİBİ DE MAĞDUR

Emlakçıların bu oyunu hem kiracıları hem de ev sahiplerini mağdur ediyor. Çünkü daha düşük bir kira fiyatıyla hızlı bir şekilde evini kiraya verebilecek olan ev sahibi belirlenen oran için bazen 1-2 ay bile beklemek durumunda kalabiliyor. Ev bulmak zorunda olan kiracılar da yüksek kiraları kabul ediyor. Ancak birkaç ay sonrasında ödeme güçlüğü yaşadığı için kiralar ya aksıyor ya da hiç ödenmiyor.

KAYIT ALTINA ALIN CİMER'E ŞİKAYET EDİN

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fırsatçıların olabileceğini söyledi. Bu tür davranışlara şiddetle karşı olduklarını belirten Akdoğan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Akdoğan, "Konut arzında yaşanan sorunu fırsatçılığa döken emlakçılar var. Bu meslek etiğine aykırı. Tasvip etmemiz mümkün değil" dedi.

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Ev sahiplerine ulaşıp fiyat artışı yönünde baskı yapan emlakçılarla geçen diyalogların bir şekilde kayıt altına alınması gerektiğini anlatan Akdoğan, "Vatandaşlar da bu fırsatçılığa geçit vermesin. Benim önerim bu görüşmeleri whatsApp üzerinden yapsınlar. Ardından da ellerindeki yazışmalarla hem Ticaret Bakanlığı'na hem de CİMER'e şikayette bulunsunlar" ifadelerini kullandı.

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