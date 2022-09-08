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Mersin Gülnar'da orman yangını üçüncü gün de devam ediyor

Mersin Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken, 303 hanedeki 790 kişi tahliye edildi. Yangına, gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopter ve karadan ekiplerle müdahale ediliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 08:22
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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.


Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.


Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.


Bölgede, yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.


Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.


Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.


Yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 karayolu ulaşıma kapatıldı. Karayolundaki Karayar ile Eceli 1, 2 ve 3 tünelleri de trafiğe kapandı.


KAPATILAN YOL VE TÜNELLER

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'deki orman yangını nedeniyle kapanan yolları ve tünelleri açıkladı.

7 MAHALLEDE 93 TRAFONUN ENERJİSİ KESİLDİ

Öte yandan Toroslar EDAŞ tarafından Silifke ve Gülnar ilçedeki 7 mahallede 93 trafonun enerjisi güvenlik amacıyla kesildi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin-Antalya karayolu Gülnar ilçesi sınırlarındaki Karayar Tüneli mevkisinde yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını ifade eden Pehlivan, yangının ilk etapta Büyükeceli Mahallesi ve çevresinde etkili olduğunu belirtti.

850 PERSONEL SAHADA

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Yangına gün içerisinde müdahale bulunan ekiplerle ilgili bilgi veren Pehlivan, "Hava karardıktan sonra da 3 gece uçabilen helikopterle de mücadeleye devam ettik. Şu anda da mücadeleyi sürdürüyorlar. Arazözleri yoğun bir şekilde kullandık, kullanıyoruz. 138 arazöz itfaiyeler de dahil olmak üzere mücadele devam ediyor. Şu anda onlar fiilen gece saatleri olmasına rağmen personelimizle beraber arazideler. Personel sayımız da gün içerisinde artarak devam etti. Şu anda da 850 personelimiz bizzat bu arazözlerde, arazide ve iş makineleriyle mücadelesini sürdürüyor. Ayrıca, TOMA'lardan destek alıyoruz. 20 civarında TOMA ile de destek olunuyor." diye konuştu.

790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın yönünün kuzey-güney istikametine döndüğünü dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Yamaçlardan aşağılara doğru yayılmaya başlayınca biz Büyükeceli'de 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Ayrıca yine Silifke Hırmanlı'da 20 konut ve 50 vatandaş, Yeşilovacık'ta tatil köyünü tahliye etmemiz gerekti. Yol üstünde yine bir dinlenme tesisini tahliye etmemiz gerekti. Dedeler Mahallesi'nin de 20 konutluk bir Acarlı mezrası var orda da 50 vatandaşımızı tahliye ettik. Toplamda da 790 vatandaşımızı tahliye ettik. Konut olarak da 185 konut, 118 de yine tatil köyündeki konut olmak üzere 303 konutu boşaltmış durumdayız.

7 KİŞİ YARALANDI, SAĞLIK DURUMLARI İYİ

"Tabii vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için onları pansiyonlarımızda misafir ediyoruz. İaşeleri Kızılay tarafından sağlanıyor. AFAD çalışma gruplarımız var. Bütün çalışma gruplarımız yangının başladığı saatlerden itibaren faal bir şekilde hizmet veriyorlar.

Ambulanslarımız, UMKE ekiplerimiz bu yangınla mücadeleye destek sağlıyorlar. Tabii ki süreç içerisinde 7 de yaralımız oldu. Onlar yangınla mücadele ederken bu tür şeyler, dumandan etkilenme şeklinde olabiliyor. Onların da sağlık durumları gayet iyi, hayati tehlikeleri yok. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün Mersin'imize, Gülnar'ımıza, mahallerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Pehlivan, zarar tespit çalışmalarının kısa sürede yapılacağını dile getirdi.

Pehlivan, yangın nedeniyle herhangi bir risk olmaması için Mersin-Antalya yolunun da geçici olarak trafiğe kapattıklarını belirtti.

Yangın kontrol altına alınır alınmaz trafiğin açılacağını aktaran Pehlivan, "Mücadele devam ediyor, sabaha kadar da devam edecek. İnşallah, bütün çabamız en kısa sürede kontrol altına almak. Şu anda bir konut zararı yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir bina söz konusuydu. Şu anda çok şükür bir hane zararımız yok." dedi.

"ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Vali Pehlivan, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda 'kesin şu sebeple olmuştur' diye henüz diyemiyoruz ama üzerinde ilgili arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalışıyorlar. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda o yönlü bir tespit söz konusu değil ama çok yönlü değerlendiriliyor. İlgili ekiplerimiz, araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar."

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