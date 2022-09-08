Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi öldü
Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 08:50
Alınan bilgiye göre, yakınları Hulusi Ü'yü (68), Çukurören köyü Derecik mevkisindeki tarlasında traktörün arka tekerinin altında sıkışmış halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Hulusi Ü'nün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!