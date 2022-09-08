Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 10:37
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!