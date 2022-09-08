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Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- "Eylül ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylığını, hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 11:13
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Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylülde toplam 2,1 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı kapsamında, yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı, yaklaşık 935 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız. Bu doğrultuda eylül ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Arz odaklı hizmet anlayışıyla girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını ifade eden Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

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