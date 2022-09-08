Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yangına 6 uçak ve 4 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple karadan müdahale edildiYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 11:29
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına 6 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozerle müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!