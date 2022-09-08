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Kiracısını 'su faturası' anlaşmazlığından öldüren ev sahibine müebbet hapis istendi

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen sanık H.M:- "Son gelen su fatura bedeli 66 liraydı. Maktulden yarı fiyatını istediğimde 33 lira yerine 15 lira verdi, 'Arka bahçeye siz yeşillik ekip, suluyorsunuz bu yüzden siz fazla vereceksiniz.' dedi"- Müşteki Mehmet Ali Gürler:- "Sanık, maktule yaklaşıp yardım etmek istediğimde 'Sakın yaklaşma yoksa seni de vururum.' dedi. Geri çekildiğim sırada ateş edince parmaklarımdan yaralandım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 12:49
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Kiracısını 'su faturası' anlaşmazlığından öldüren ev sahibine müebbet hapis istendi

- Konya'da su faturası nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldüren, bir kişiyi de yaralayan ev sahibi hakkında "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Meram ilçesinde 9 Mayıs'ta, ortak su faturalarını eksik ödediği gerekçesiyle kiracısı Mevlüt Kapan'ı av tüfeğiyle öldüren ve Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali Gürler'i yaralayan sanık H.M. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçundan hazırlanan iddianame tamamlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen sanık H.M, bahçeli müstakil 2 katlı ikametin vefat eden babasından kaldığını, ikinci katında annesi ve kendisinin, birinci katında ise kiracısı Kapan, eşi ve 3 çocuğunun oturduğunu belirtti.

H.M, evlerinde elektrik saatlerinin ayrı, su saatlerinin ortak olduğunu, Kapan ile su faturasını ortak ödeme konusunda anlaştıklarını belirterek, şu iddialarda bulundu:

"Kira borcu yoktu ancak su faturasını birkaç kez fazla bulup eksik vermek istedi. Son gelen su fatura bedeli 66 liraydı. Maktulden yarı fiyatını istediğimde 33 lira yerine 15 lira verdi, 'Arka bahçeye siz yeşillik ekip, suluyorsunuz bu yüzden siz fazla vereceksiniz.' dedi. Ben de 'İstersen bunu da verme.' deyince küfür etti, üzerime yürüdü. Sonra eve girdim. Bu hareketi kendime yediremedim, sabaha kadar uyuyamadım. Olay günü maktul beni aşağı çağırdı. Çatı katındaki babamdan kalma tüfeği aldım. Mevlüt ve arkadaşı bahçe kapısı önünde 7-8 metre uzaklıktaydı. Mevlüt'e 'Ağabey sen neden böyle yapıyorsun, böyle yapmak zorunda mısın?' dedim. Korkutmak için bir el ateş ettim, sonra yer istikametine bir kez daha ateş ettim, Mevlüt düştü."

- Maktule yardım etmek isteyenleri elindeki silahla tehdit etmiş

Maktulün eşi müşteki Havvanur Kapan ise ifadesinde, gelen su faturasını her ay ikiye bölerek ödediklerini kaydetti.

Olayın gerçekleştiği ay ev sahibinin arka taraftaki bahçeyi ekip suladığını, bu nedenle eşinin de gelen su faturasının üçte birini ödeyeceğini belirttiğini belirten Kapan, "Olay günü eşim bahçeye indikten 10-15 dakika sonra 2 el silah sesi geldi. Dışarı baktığımda eşim bahçe kapısının iç kısmında inleyerek yatıyordu, H.M. elinde tüfekle 'Yaklaşmayın vururum.' diye bağırıyordu. Sanıktan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Müşteki Mehmet Ali Gürler ise olay günü iş yerinden arkadaşı Kapan'ı gördüğünü, muhabbet ettiklerini belirtti.

Kapan'ın kendisine bir gün önce su faturası yüzünden H.M. ile tartıştıklarını, bu nedenle evden taşınacağını söylediğini anlatan Gürler, "Kapan'ın yanından ayrıldıktan sonra, çok geçmeden silah sesi duydum. Geri döndüğümde, sanık elinde silahla duruyordu. Sanık, maktule yaklaşıp yardım etmek istediğimde 'Sakın yaklaşma yoksa seni de vururum.' dedi. Geri çekildiğim sırada ateş edince parmaklarımdan yaralandım." diye konuştu.

Sanık hakkında Kapan'a yönelik işlediği kasten öldürme suçu nedeniyle müebbet, müşteki Gürler'e yönelik kasten yaralama suçu nedeniyle 9 yıl hapis cezası talep edildi.

Konya'nın Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki 2 katlı evin bahçesinde H.M. ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmış, H.M, Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürler'i tüfekle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kapan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan şüpheli H.M. tutuklanmıştı.

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