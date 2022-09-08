'Hedefimiz mesleki gelişim bütçesini 500 milyon liraya çıkarmak'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların mesleki gelişimleri için her türlü maddi desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Özer, "Mesleki gelişim bütçesini gelecek yıl 500 milyon liraya çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısına katıldı.
Bakanlık olarak yapılan tüm politikaların anahtar noktasının öğretmenler olduğunu söyleyen Özer, "Biz öğretmenlerimizi güçlü kılamazsak okul öncesinde başarılı olamayız. Güçlü kılamazsak okullar arası imkan farklılıklarını azaltamayız, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiremeyiz" diye konuştu.
Öte yandan okulların mesleki gelişimlerine destek verdiklerini vurguladı.
Okullara mesleki gelişim bütçe desteğinde gelecek yıl hedefi
Özer, Okulların mesleki gelişimleri ile ilgili biz her türlü maddi desteği vermeye hazırız. Yani 2023 yılında bu bütçeyi 500 milyona çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan Özer, okullar arası fırsat eşitliğini azaltmak için okul öncesi eğitime yönelik yatırımların arttığına dikkati çekti.
Okullaşma oranı yüzde 93' çıktı
10 ayda 1409 anaokulu yaptıklarını ve bu süreçte yüzde 78 olan okullaşma oranlarının yüzde 93'e çıkartıldığını söyleyen Özer, şöyle devam etti:
"
Hedefimiz, yılın sonuna kadar 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde yüze çıkartmak. 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye çıkartmak. 4 yaştaki yüzde 31 okullaşma oranını yüzde 70'e çıkartmak ve çıkartacağız." PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!