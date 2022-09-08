Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sözlerime 6 yıllık bir aranın ardından Zagreb'de sizlerle tekrar birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bu buluşmamızın Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladığımız bir dönemde gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu organizasyonu düzeleyen DEİK'i ve Hırvat muhataplarını da ayrıca tebrik ediyorum.

Bu sabah sayın Cumhurbaşkanı ile gayet verimli ikili görüşme yaptık. Ardından heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ayrıntılarıyla ele aldık. Aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha ileri taşıyacağına inanıyorum.

Bugünkü istişarelerin bize hatırlattığı husus şudur; Türkiye ve Hırvatistan bölgesel konumları ve ekonomileri itibarıyla ortak ülkelerdir. Son yıllarda ekonomik ve ticari işbirliğimizde yakaladığımız ivme bu konuda ümit vericidir. Hırvatistan'a bir önceki ziyaretimi gerçekleştirdiğim 2016 yılından bugüne ticaret hacmimiz 2,5 katına çıktı. 2015 sonunda 387 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2021 sonunda 900 milyon dolara ulaştı. O ziyaretim sırasında belirlemiş olduğumuz 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefine salgın nedeniyle küçük bir sapma oldu. Ancak bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçmiş durumdayız. Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orda ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum.

Yatırım alanında iş birliğimiz de giderek gelişiyor. Firmalarımız enerji, inşaat, alt yapı, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik işlere imza atıyor. İş forumunun ikili ticari ekonomik ilişkilerimizdeki güçlü ivmeyi artırmasını ve yeni iş imkanlarına vesile olmasını diliyorum. Devlet yöneticileri olarak bizler iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakta özellikle kararlıyız ve görevliyiz. Sizlere de iş dünyası olarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunma görevi düşüyor. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ve dostluk bağlarının pekişmesi için her birinizin samimi gayret göstereceğine şahsım ve arkadaşlarım inanıyoruz. Ticari diplomasi faaliyetleriyle Türkiye'nin girişimci vizyonunu yurt dışına taşıyan DEİK'e ve Türkiye Hırvatistan İş Konseyi'ne teşekkür ediyorum.

"Önümüzde çok daha geniş bir iş birliği ve ticaret alanı bulunuyor"

Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 200 milyon avroya ulaştı. Üçüncü ülkelerden gelen yatırımlarla birlikte bu rakamın esasen çok daha yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Önümüzde çok daha geniş bir iş birliği ve ticaret alanı bulunuyor. Dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliğimizi geliştirebiliriz. Avrupa birliği fonlarının sağlayacağı ivme ile enerji alt yapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan'da artması bekleniyor. Türkiye bu alandaki imkanlarını Hırvat dostları ile paylaşmaya hazırdır. Nüfusunun yaklaşık 5 katı turist ağırlayan Hırvatistan turizmde de mutlaka değerlendirilmesi fırsatlar sunuyor. Ayrıca KOBİ'ler konusunda atılacak ortak adımların yeni iş birliklerinin önünü açacağı kanaatindeyim.

Potansiyel iş birliği alanları arasında özellikle tarım, hayvancılık ve sulama projeleri de var. Verimli toprakları, gelişmiş ulaşım alt yapısı, zengin yenilenebilir enerji kaynakları ve yetişmiş iş gücü olan Hırvatistan Avrupa pazarlarına yakınlık gibi ilave avantajlara da sahip. Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştirecekleri kapsamlı ekonomik ve ticari iş birliklerinin ülkelerimizin yanı sıra bölgenin gelişmesine de katkı yapacağına inanıyorum.

"Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi"

Türk yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırıyor. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde son derece başarılı projelere imza atarak yerel istihdamı da sağlıyor. Gerek Hırvatistan'ın alt yapı ve deprem sonrası yeniden imar faaliyetlerinde gerek se üçüncü ülkelerdeki projelerde firmalarımız beraber çalışabilir. Hırvat yetkililerden Türk firmaları ve iş adamlarına yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve teşvik politikalarının geliştirilmesi gibi konularda kolaylık göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

"İhracatımız bu ay itibarıyla yıllık bazda 250 milyar doların üzerine çıktı"

Sayın Cumhurbaşkanı, iş dünyasının değerli temsilcileri Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi, fiziki alt yapısı ve coğrafi konumu ile öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda katettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1,8'lik büyüme oranı yakaladık. Dünya ekonomisi ciddi daralma riski ile yüzleşirken 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde 7,6 oranında büyüme kaydettik. İhracatımız bu ay itibarıyla yıllık bazda 250 milyar doların üzerine çıktı. 2003-2021 döneminde 240 milyar dolar doğrudan yatırım çekmeyi başardık. Sadece geçtiğimiz yıl ülkemize 14 milyar dolar değerinde ilave doğrudan uluslararası yatırım geldi. Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan 2. ülkeyiz.

İnsansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. Akınca Taaruzi İnsansız Hava Aracımızın da katılmasıyla bir üst lige çıkardığımız insansız hava aracı filomuzu muharip insansız uçak sistemimizle dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.

"İstanbul Havalimanı 2021'de ağırladığı yolcu sayısıyla Avrupa'nın 2. havalimanı haline geldi"

Tüm bunlar Türk ekonomisinin gücünün ve Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işaretleridir. Bunun yanında Türkiye iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahiptir. Türk Hava Yolları vasıtasıyla İstanbul üzerinden dünyanın 340'dan fazla destinasyonuna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Küresel uçuşların kesişme noktasına dönüşen İstanbul Havalimanı 2021'de ağırladığı yolcu sayısıyla Avrupa'nın 2. havalimanı haline geldi. Turkish Cargo 2022 yılının Haziran ayı verilerine göre kargo pazarında dünyanın en büyük dördüncü hava kargo taşıyıcısı oldu.

Ülkemiz dinamik nüfusumuz, geniş pazar imkanlarımız ve yatırımcı dostu mevzuatımızla Hırvat iş adamlarına çok büyük fırsatlar sunuyor. Ülkelerimiz arasındaki özellikle bu dayanışma inanıyorum ki her iki ülkeyi de kazan-kazan esasına göre çok daha güçlü bir hedefe ulaştıracaktır. Daha önceki ziyaretlerimde de belirttiğim gibi Hırvat iş adamlarına her türlü kolaylığı sağladık ve sağlamaya da hazırız. Görüşmelerimizde aynı iradenin Hırvat makamlarında da olduğuna şahitlik ettim. Bugünkü iş forumunun ülkelerimiz arasındaki dostluğun pekişmesine karşılıklı yatırımların ve ticaretin daha da arttırılmasına vesile olmasını diliyorum.