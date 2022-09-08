2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 18:15
Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!