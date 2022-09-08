Beşiktaş'ta son günde 3 transfer

Beşiktaş, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala 3 ismi kadrosuna kattı.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten Redmond transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.

TAYFUR BİNGÖL KİRALIK OLARAK GELDİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır."

Genç oyuncu, bu sezon Antalya ekibiyle 5 maça çıktı.

TAYYİP TALHA SANUÇ

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç transferinde karşı karşıya gelmişti. Adana Demirspor Başkanı Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Adana Demirspor'un 22 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç için hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe prensip anlaşmasına varmıştı.



NELER YAŞANDI?

Adana Demirspor ve Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç transferi için 1.5 milyon Euro bonservis, başarı bonusu ve sonraki satıştan % pay karşılığında uzlaştı.

Tayyip Talha için uzun süredir Adana Demirspor ile görüşen Beşiktaş, son teklifini Fenerbahçe ile eşitledi ve benzer rakam ile maddeleri vereceğini iletti.



MURAT SANCAK AÇIKLADI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a yaptığı açıklamada; "Tayyip Talha, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş'a daha önce söz verdiğimiz için sözümüzde durduk. Kimseyle para pazarlığı yapmadım." dedi.



Karabükspor altyapısında yetişen Tayyip Talha, son 5 sezonda Adana Demirspor forması giydi.

Geçen sezon Adana ekibi ile 29 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Bu sezon ise 3 maçta forma giydi, 1 gol attı.