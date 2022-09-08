Bakan Özer: Meslek liselerinde 50 adet Ar-Ge merkezi açtık

13 bin 163 hekimin görev yeri yarın belirlenecek
13 bin 163 hekimin görev yeri yarın belirlenecek
Bataklık davasında tutuklu kalmadı, Emniyet açıklama yaptı
Bataklık davasında tutuklu kalmadı, Emniyet açıklama yaptı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti
Bakan Kasapoğlu açıklamıştı: İşte personel alımındaki detaylar
Bakan Kasapoğlu açıklamıştı: İşte personel alımındaki detaylar
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
'Aralıktan itibaren burnunu aşağıya indiren bir enflasyon göreceğiz'
Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz
Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz
Belediyeden ilçede görev yapan öğretmenlere 1500 TL destek
Belediyeden ilçede görev yapan öğretmenlere 1500 TL destek
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
Ali Yalçın, Bakan Nebati ile 'sözleşmeliye kadro ve ek göstergeyi' görüştü
Ali Yalçın, Bakan Nebati ile 'sözleşmeliye kadro ve ek göstergeyi' görüştü
YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü'ne inceleme
YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü'ne inceleme
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
'Hırvatistan ile ticaret hacmimizin 5 milyar doları aşacağına inanıyorum'
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Mersin'deki orman yangını, kontrol altına alındı.
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Başkent'te EGO otobüsleri kışlık tarifeye geçiyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Emlakçıların yeni 'Kira' oyunu: Borsa gibi yükseltiyorlar
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
Kararsızlar yeniden AK Parti'ye dönüyor
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
İcradan 10 milyon dosya düşecek: Silinen borçların çoğu telefon faturası
Altılı masa üç parça
Altılı masa üç parça
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Mersin'de orman yangını: Bakanlık ve AFAD açıklama yaptı
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'domates ihracı izne bağlandı' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
Motorine 1,14 TL'lik indirim yapıldı
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Drift yaparken 'dur' ihtarı yapan bekçiye çarpan sürücü tutuklandı
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Brent petrol 7 ayın en düşük seviyesini gördü
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: Meslek liselerinde 50 adet Ar-Ge merkezi açtık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bizim derdimiz, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda gerçek iş ortamlarında kalıcı becerilerle üretim sağlamak. Ar-Ge merkezleri kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 50 adet Ar-Ge merkezinin meslek liselerinde açılışını yaptık. Şu anda 55'e çıktı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 20:57
Yazdır
Bakan Özer: Meslek liselerinde 50 adet Ar-Ge merkezi açtık

Özer, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir ülkenin en kalıcı sermayesinin, beşeri sermaye olduğunu söyledi.

Son 20 yılda bu konuda çok önemli mesafelerin alındığını belirten Özer, "(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD ülkeleri) Okul öncesinden ortaöğretim, ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademesindeki çağ nüfusunun yüzde 90'nın üzerindeki bir kitleyi eğitimle buluşturabilme başarısı gösterdiler. 2000'li yıllara bakıldığı zaman okul öncesindeki okullaşma oranımız yüzde 11. Ortaokulda okullaşma oranı yüzde 44. Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 14'tü. Türkiye'de son 20 yılda bu gecikmeyle ilgili devasa yatırım yapıldı. Yüzde 11'lik beş yaştaki okullaşma oranları bugün yüzde 93'e geldi. Yüzde 44'lük ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 90'ları geçti. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı 14'ten yüzde 48'lere geldi. Bizim genç nüfusumuz daha fazla olduğu göz önüne alındığı zaman bu aslında bir fırsat penceresidir, ekonomik kalkınmayla ilgili." diye konuştu.

Geçmiş yıllardaki başörtüsü yasağı ve katsayı gibi uygulamalara değinen Bakan Özer, eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların son 20 yılda ortadan kaldırıldığını anlattı.

Özer, bu ülkenin kendi çocuklarının eğitime erişimini engellemek için başörtüsü engellini ortaya koyduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Yıllarca bu insanlar, kadınlarımız, kızlarımız Yükseköğretim kurumlarının önünde acı hikayelerle üniversiteye girmenin neden mümkün olmadığını topluma sormaya çalıştı. İmkanı olanlar, fırsatı olanlar, kendilerine imkan yaratan insanlar, kadınlarımız da yurt dışına gittiler. Bugün çok rahat konuşuyor insanlar ama beyin göçü varmış. Dün de beyin göçü vardı? Kadınlarımız kendi ülkesinde yükseköğretime ulaşamadığı için yurt dışına gidiyordu. O gün niye beyin göçü ile ilgili bir şey demediniz? Bugün kadına şiddetle ilgili konuşuyorsunuz, dün niye konuşmadınız? O kadınların eğitime erişim konusunda anayasal haklarını kullanamadıkları zaman neden yanlarında yer almadık? Bu ülkede imam hatipler ve meslek liselerinin başarılı öğrencilerden arındırılması için sistematik olarak 12 yıl katsayı uygulaması uygulandı. Yükseköğretime erişimi kısıtladınız. Bunun iki amacı vardı. İlki başarılı öğrenciler imam hatip liselerine gitmesinler. Diğer taraftan mesleki eğitime en başarısız öğrenciler gitsin ki ekonomik kalkınmanın tekamülü ile ilgili sıkıntılar yaşansın. Bir taraftan beşeri sermayenin okullaşma oranın artması için çaba sarf etmiyorsun, çaba sarf etmediğin gibi dünya gibi engel ortaya koyuyorsun."

- OECD Genel Sekreteri'nin Türkiye övgüsü

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eğitim Bakanları Zirvesi'nde OECD Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin eğitim serüvenini, başarı hikayesini, kız çocuklarının okullaşma oranları ve mesleki eğitimle ilgili yapılan dönüşümleri anlattığını dile getiren Bakan Özer, "OECD Genel Sekreteri, çok güzel bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Dedi ki, 'Türkiye eğitimde son 20 yılda inanılmaz gelişmeler sağlanmıştır. Eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili çok önemli mesafeler almıştır. Türkiye'nin bu başarı hikayesi diğer ülkelere de ilham vermelidir.' Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin kalitesini artırmak amacıyla tüm alanlarda çok daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesiyle ilgili süreçleri sektörle birlikte yönettiklerini kaydeden Özer, meslek liselerini artık akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih etmeye başladığını söyledi.

Bakan Özer, meslek liselerinin tüm alanlarda üretim yaparak sektörle rekabet ortamı oluşturma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek "Bizim derdimiz, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda gerçek iş ortamlarında kalıcı becerilerle üretim sağlamak. Ar-Ge merkezleri kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 50 adet Ar-Ge merkezinin meslek liselerinde açılışını yaptık. Şu anda 55'e çıktı. Ar-Ge merkezlerindeki amacımız, fikri mülkiyetle ilgili patent, faydalı model, marka, tasarımla ilgili inovatif yaklaşımları kökleştirmek, o kültürü yaygınlaştırmak." dedi.

Meslek liselerinin ilk kez ihracat yapmaya başladığına değinen Özer, "Maske ihracatı yapıyor, kağıt havlu ihracatı yapıyor. Bir adım daha attık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, ikisi İstanbul'da olmak üzere 7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurduk, birisini İTO'yla birlikte yapıyoruz. İlk kez meslek liselerimize yurt dışından öğrenci aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığıyla birlikte koordineli bir şekilde yürüttük." değerlendirmesini yaptı.

- OECD ülkeleri İstanbul'da toplanacak

Konuşmasında bir haberi ilk kez duyuracağını aktaran Bakan Özer, şunları kaydetti:

"OECD Genel Sekreteri'yle görüşmemizde mesleki eğitimdeki bu başarı hikayelerini anlattıktan sonra, o dedi ki 'İstanbul'da mesleki eğitim zirvesi yapalım, tüm OECD ülkelerini İstanbul'a toplayalım. Hem Türkiye'nin başarı hikayelerini diğer OECD ülkelerine aktarma imkanımız olur hem de mesleki eğitimle ilgili genel bir etkinlik.' Biz de 1 Aralık 2022'de İstanbul'da inşallah bu zirveyi gerçekleştireceğiz. Artık mesleki eğitimin o geçmişteki travmalarından kurtulmuş, başarılarını dünya ülkelerine anlatabilir bir duruma getirmenin mutluluğunu ve bu hikayenin küçük bir parçası olmanın da kıvancını yaşıyorum."

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Bakan Özer: Bugün kütüphanelerimizde 80 milyon kitap var
Bakan Özer: Bugün kütüphanelerimizde 80 milyon kitap var
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
Bakan Özer'den 'sınav' açıklaması: Yeterlilik ölçmek için yapmıyoruz
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
İptal edilen KPSS oturumlarının giriş belgeleri erişime açıldı
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
YÖK Başkanından Bosna Hersek üniversitelerinin denklikleri ile ilgili açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Boğaziçi'nden 'yeni öğrencilerin barınma sorunu yaşadığı' iddialarına açıklama
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak
Anadolu Üniversitesi 1100 kişilik pedagojik formasyon programı açacak

Bu Habere Tepkiniz

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Milli Eğitim Uzmanlığı yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı
12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

12 Eylülden sonra resmi yazılar öğretmenlere DYS üzerinden tebliğ edilecek

Tüm okul müdürlükleri 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren okullarda görevli öğretmenlere tebliğ etmeleri gereken resmi yazıları DYS üzerinden ulaştıracaklardır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı

Mükemmel Eşleşme 9.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümü 14 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Dikkat çeken son anket sonuçları

Dikkat çeken son anket sonuçları

Son ankette, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna da yanıt arandı.