İnşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı
Gaziantep'te 4 katlı inşaatın çatısına yerleştirilirken düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Eylül 2022 21:19
5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında, çatıya yerleştirilmek istenen çelik platformun iskelede bulunan işçilerin üzerine düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.
Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yüzbaşı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Yüzbaşı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!