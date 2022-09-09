Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 300 Büro Personeli, 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2 bin 981 Destek Personeli (temizlik) alınacağını duyurdu.

"Her geçen gün Bakanlık ailemizi genişletiyoruz"

Yapıların, içindeki insan kaynağıyla doğru orantılı olarak başarılı olacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, bir yandan bu ülkenin gençlerine, vatandaşlarına hizmet sunarken, bir yandan da bu ülkenin yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisinde olduklarını söyledi. Bakanlığının görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttükleri bir personel politikalarının bulunduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz politikalar, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün Bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 personel alımının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başvurular, 10 - 15 Eylül 2022 tarihlerinde

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ise üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.

KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 Destek Personeli (Temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.

Adaylar başvurularını, 10 - 15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekler.

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