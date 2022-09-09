Avrupa, enerjide Türkiye'nin izinde! Uyguladığımız politikaları görüşecekler

Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattındaki doğalgaz akışını kesmesinin ardından Avrupa'daki enerji krizi derinleşirken, AB ülkeleri tedbirlerle ilgili olarak Türkiye'nin izinden gitmeye hazırlanıyor. AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, bugün Brüksel'de olağanüstü toplantı yaparak, doğalgaz santralleri dışındaki elektrik üreticilerine megavat saat başına 200 avroluk tavan fiyat getirilmesini görüşecek. Türkiye, Avrupa'nın geçmeye hazırlandığı sisteme bundan 6 ay önce geçerken, artan maliyetler karşısında ithal kömür ve doğalgazdan elektrik üretimi yapan santrallere megavat saat başına 2 bin 500 lira, diğer santrallere 1.200 lira ödenmesini kararlaştırmıştı. O dönemde piyasaya müdahale olarak kimi çevrelerce eleştirilen bu kararın ne kadar doğru olduğu ise AB'nin almayı planladığı karar ile bir kez daha ortaya çıktı.

"DÜNYA BİZE DOĞRU YAKLAŞIYOR"

Olağanüstü dönemlerin olağanüstü çözümleri olduğunu ifade eden Uludağ Enerji'nin CEO'su İsmail Ergüneş, elektrik üretim tesisleri için tavan fiyat uygulamasının Avrupa'nın güney ülkeleri tarafından bir sene önce dile getirildiğini ancak bu sisteme geçemediklerini anlattı. Ergüneş "Avrupa, bunun piyasaya büyük bir ihanet olacağını düşündü. Şimdi ise muhtemelen 9 Eylül'de bu karar çıkacak. Avrupa, bizdeki modele geçiyor. Yani, orada en yüksek kaynak doğalgaz ise herkes aynı parayı ödemeyecektir ama çok geç kaldılar. O yüzden onların buraya geldiği yerde açıkçası bizde de tavan fiyat uygulaması sürer. Dünya bize doğru yaklaşıyor orada" dedi.

"İYİ Kİ O SANTRALLER VAR VE KAPANMADI"

Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik gibi üretim alanlarına bir dönem ayakta kalmaları için ciddi teşvikler verildiğini, şimdi ise elini taşın altına koyma sırasının bu tesislerde olduğunu belirten Ergüneş "Bu santraller kurulduğunda, o gün denildi ki 'Bu santraller desteklenmeden yaşayamıyor, gün gelir ihtiyaç olur, bunları destekleyelim.' O gün de geldi. İyi ki o santraller var ve kapanmadı. O gün çalışmadığı halde bu ülkenin insanları onlara iletim tarifesinin içerisinde kapasite bedeli ödedi. Yenilenebilir kaynaklara aynı şekilde dünyada elektrik çok ucuzken teşvikler verildi. Şimdi sıra bu tesislerde" diye konuştu.

Cevdet Fırat Aydoğmuş