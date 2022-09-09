2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle Başkonsoloslukta bayrak yarıya indirildi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 08:22
Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesinin ardından Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda yas hakim oldu.
Başkonsolosluktaki Birleşik Krallık'a ait bayrağın yarıya indirildiği görüldü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!