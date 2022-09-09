Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'ta, otomobilin kaldırıma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 08:40
M.A'nın kullandığı 57 AJ 542 plakalı otomobil, kent merkezindeki Sakarya Caddesi'nde yol kenarındaki oturma gruplarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra kaldırımda park halindeki iki motosiklete çarparak devrildi.
Kazada, kaldırımda bulunduğu sırada aracın çarptığı Mert G. ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!