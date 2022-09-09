Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 08:44
Kırsal mahalledeki trafik kazasına müdahale amacıyla harekete geçen Ö.D. idaresindeki 16 AAY 110 plakalı itfaiye aracı, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde virajı aldıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan itfaiye erleri M.Y. ile M.B. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!