Eren Abluka-17 Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 09:59
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-17 Operasyonları kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının aldığı istihbarat sonucu Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyü Güven mezrasında dün operasyon düzenlendi.
Operasyonda, toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası bulundu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!