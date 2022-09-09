2022-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2022-YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Eylül 2022 10:05
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
DUYURU
(09 Eylül 2022)
2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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