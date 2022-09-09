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Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 18,2420 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 10:43
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Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,2312'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,2420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 18,4410'dan, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 21,2220'den satılıyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell dünkü konuşmasında enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında bu ay yapılacak toplantıda Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Dolar endeksi çarşamba günü 110,8'le son 20 yılın en yükseğini görmesinin başlayan düşüşünü bugüne de güne taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 108,5 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksinin düşüşüne paralel değer kazanmaya devam eden avro/dolar paritesi ise yeni günde yüzde 1 artışla 1,0090'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110,7 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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