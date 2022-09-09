Sosyal konut projesi ve arsa destekleri dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak

- Konut sektöründe arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltmayı amaçlayan sosyal konut projesi ve arsa destekleri dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına imkan sağlayacak.

AA muhabirinin, 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, program döneminde fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda programda bir dizi politika ve tedbir açıklandı.

Buna göre, salgın döneminde daralan konut arzının hızla arttırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine ve inşaat sektörünün canlandırılmasına katkı sağlanmasına yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

Konut sektöründe arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltacak şekilde şehirlerin daha sağlıklı yapılaşma koşullarının sağlanması ve arsa maliyetlerinin azaltılması amacıyla planlı, altyapısı tamamlanmış sosyal donatı alanlarına sahip Hazine arazileri ev yapmak isteyen vatandaşlara sunulacak.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz." ifadesiyle duyurduğu projenin detayları gelecek hafta belli olacak. Proje, vatandaşların kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi olmasını amaçlıyor. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

- "Düşük oranda tahsis edilen arsaların konut maliyetlerini düşüreceğini düşünüyorum"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sosyal konut projesi ve konutta arsa desteklerinin sektöre olumlu katkı yapacağını söyledi.

Bu projelere kendilerinin de destek sağlayacağını ifade eden Tellioğlu, "Türkiye'de ortalama konut maliyetinin yarısını arsa maliyetleri oluşturuyor. Düşük oranda tahsis edilen arsaların konut maliyetlerini düşüreceğini düşünüyorum. Uygun arsa tahsis edilip maliyet düştüğü anda biz de üyelerimizden bunu fiyatlara yansıtmalarını talep edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

- "Konut metrekare alt sınırı daha aşağı çekilsin"

Tellioğlu, desteğin kapsamının daha da genişletebileceğine dikkati çekerek sözlerine söyle devam etti:

"Konutların imar nitelikleri değiştirilebilir. Ankara başta olmak üzere bazı bölgelerde, konut metrekare alt sınırı yüksek tutuluyor. Bu tür değişiklikleri de sektör olarak talep ediyoruz. Örnek olarak, bazı bölgelerin imar plan notlarında asgari 150 metrekare daire sınırı koyuyor. Bunları düzenlemek lazım. 150 metrekare bir ev büyük bir ev. Türkiye'de inşaat maliyetlerinin artışı ve ailelerin sosyolojik durumu dolayısıyla iki artı bir (2+1), ortalama 80-85 metrekare konutlara eğilim daha fazla. Yüksek metrekareli konutlar hem müteahhitler hem de ev alacaklar için mağduriyet yaratıyor. Ev alacaklar kendilerine uygun daire bulamadıklarından büyük evleri almak zorunda kalıyor. Ayrıca büyük metrekareli evlerin inşaat, ısınma ve soğutma maliyetleri de yüksek oluyor. Sektör olarak konut metrekare alt sınırının daha aşağı çekilmesini istiyoruz"

- Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması kolaylaşacak

Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç de yeni geliştirilecek sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Son dönemde yaşanan arz ve talep dengesizliği ve artan maliyetler dolayısıyla dar gelirlinin konuta erişiminin zorlaştığına dikkati çeken Dinç, "Bu projeyle birçok dar gelirlinin ev sahibi olabilmesinin önü açılmış olacak. Sosyal konutlarda fiyat avantajının olması konut sahibi olmayı kolaylaştıracak. Ayrıca ödeme kolaylıklarının da sağlanması çok önemli. Dar gelirlinin bankaya gitmeden uzun vadeli ev sahibi olabilme imkanı büyük avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.