Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 11:09
Gözaltına alınan FETÖ üyesi E.T, Ü.Y, G.Y. ve İ.E. ile PKK üyesi A.A, K.A, A.C, ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan FETÖ üyesi G.Y, İ.E. ve E.T. ile PKK üyesi A.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ü.Y, K.A, A.C. ve C.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!