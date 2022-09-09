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Türk Kızılay 'her evde bir ilk yardımcı' yetiştirilmesi çalışmasına hız verecek

Kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirmek için 2019 yılında 23 ilde başlatılan ve Kovid-19 sürecinde ara verilen eğitimlerin yeniden başlatılarak yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor- Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş:- "Katılımcı eğitimi dediğimiz 2 saatlik kısa eğitimlerle tüm halka ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için yaygın bir kampanya başlatacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 12:22
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Türk Kızılay 'her evde bir ilk yardımcı' yetiştirilmesi çalışmasına hız verecek

- Türk Kızılay tarafından kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı "ilk yardımcı" yetiştirmek için 23 ilde başlatılan "Her evde bir ilk yardımcı" projesi yurt genelinde yaygınlaştırılacak.

Türk Kızılay, "10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla ilk yardımın hayat kurtarmadaki önemine yönelik farkındalığı artırmak için bu yılki temasını "Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren" olarak belirledi.

Savaştaki askerlere ilk yardım ve sağlık eğitimi vermek amacıyla 1868'de "Hilal-i Ahmer" adıyla kurulan Türk Kızılay, son 10 yılda toplumun özellikle ilk yardım konusunda bilinçlenmesi için çok sayıda kurs açtı.

Bu doğrultuda kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirmek için 2019'da başlatılan "Her evde bir ilk yardımcı" projesiyle 23 ilde eğitimler verildi.

Proje kapsamında düzenlenen 16 saatlik eğitimlere katılanlar, teorik ve pratik sınavların ardından "ilk yardımcı sertifikası" ve kimlik kartı almaya hak kazandı.

60 bin kişinin sertifika ile kimlik kartı almaya hak kazandığı ve Kovid-19 sürecinde yürütülmesine ara verilmek zorunda kalınan projenin, yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türk Kızılay, son 10 yılda 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım, 587 bin 702 kişiye ise yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.

- 1200'e yakın görevliyle ilk yardım eğitimleri yapılıyor

Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 ildeki 35 merkezde ilk yardım eğitimleri yapıldığını belirtti.

Alataş, eğitimlerin iş yerlerinde çalışanlara ve talep edenlere verildiğine işaret ederek, "200'e yakın eğitimcimiz var, ihtiyaç olduğunda dışarıdan çağırabildiğimiz ve sözleşmemiz olan 1000 kadar eğitimciyle eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz." bilgisini verdi.

- "Her evde bir ilk yardımcı" eğitimlerinde düzenleme

Alataş, "Her evde bir ilk yardımcı" sloganıyla 2019'da başlatılan projenin eğitimlerinin eğitimlerin yüz yüze olması gerektiğini aktararak, şöyle dedi:

"Çünkü maket üzerinde gösterilen eğitimler. Bu sene bunu tekrar hızlandıracağız ve hedefimiz, her evde bir ilk yardımcı. Bunun için sertifikalı eğitimden daha çok katılımcı eğitimi dediğimiz 2 saatlik kısa eğitimlerle tüm halka ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için yaygın bir kampanya başlatacağız.

Bu konuda bir destek ve fon bulabilirsek, köy köy, kasaba kasaba, kahve kahve, okul okul gezip 550'den fazla olan şubelerimizin de desteğiyle ilk yardım bilinci, ilk yardım anlayışı yaklaşımını tüm ülkeye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Kovid-19 öncesinde 60 bin kişiye eğitim vermiştik ama pandemi başlayınca süreç maalesef aksadı. Bu yıldan sonra hızlı bir şekilde başlayacağız."

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Alataş, kampanyanın şubelerde sürdürüleceğini ancak eğitim verilen Türk Kızılay gönüllülerinin yer alacağı 2 kişilik ekiplerle vatandaşlara yerinde eğitim sunulacağını bildirerek, her ilin nüfus, sosyo-demografik ve coğrafi dağılımı gibi özelliklerine göre çalışma yürütüleceğini söyledi.

- Son dönemlerdeki kazalar, ilk yardım eğitimlerini gündeme getirdi

Son dönemde meydana gelen kazaların ilk yardım eğitimlerinin önemini gündeme getirdiğini dile getiren Alataş, eğitimlerde kaza anında yapılması ve yapılmaması gerekenlerin paylaşıldığını aktardı.

Alataş, ilk yardım bilincinin halkın tamamında oluşması gerektiğini vurgulayarak, kursların başvuru sayısına göre açıldığını ve sınıf mevcudunun 7'den az, 14'ten fazla olmadığını aktardı.

Alataş, "Sınıf mevcudu ortalama 10 kişi derseniz, yılda 25 bin kişiye eğitim verdiğimizi düşünürsek yılda 2 bin 500 kurs açtığımız söylenebilir." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayın 200 bin gönüllüsü bulunduğunu ve bunların 80 binin aktif olduğunu bildiren Alataş, ilk yardım temel uygulamalarına ilişkin "www.kizilay.org.tr" internet adresinden bilgi alınabileceğini kaydetti.

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