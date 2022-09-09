Muğla'da köpeğin ağaca iple asılı ölü bulunmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde köpeğin ağaca iple asılı halde ölü bulunmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 12:38
Akyaka Mahallesi'nde Levent Arslan'a ait av köpeğinin 6 Mart'ta zeytinlik alanda ağaca asılı olarak ölü bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ve JASAT timlerince çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu köpeği öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.
Kaya Mezarları'na giden yoldaki zeytinlikte bir köpeği ağaca asılı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!