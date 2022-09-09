Antalya'da denize giren kişi boğuldu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 13:00
Lara Plajı bölgesinde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekibi, sahilde çantasını bulduğu ölen kişinin 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğunu tespit etti.
Çavdar'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!