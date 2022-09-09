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Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi

Dijital platformlar üzerinden kazanç elde eden 65 bin kişinin RADAR sistemi tarafından yakından izlendiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 50 bin kişinin vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 16:16
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Sosyal medya gelirlerine RADAR incelemesi: 50 bin kişi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya, e-spor, e-ticaret gibi sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen işlemlerin mali denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ekonomi politikasının Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçladığını, haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlı olduklarını bildirdi. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak hem işletmelerin rekabet gücünü artıracaklarını hem vergi gelirlerini yükselteceklerini hem de bu sayede toplumsal gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Nebati, Kovid-19 salgınının da etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü bu süreçte, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetiminin önem arz ettiğine dikkati çekti.

Nebati, e-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde incelediklerini ve analiz ettiklerini kaydetti.

e-Ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri ve pazarlama stratejilerinin, yenilikçi bir altyapı anlayışıyla kurdukları RADAR sistemi ile yakından izlendiği bilgisini veren Nebati, "Bu yolla, elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Sosyal medya, e-spor ve dijital göçebeler RADAR'da

Bakan Nebati, sosyal medya üzerinden elde edilen reklam, canlı yayın, içerik üretim, çevirim içi oyun gibi sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini de yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne dek YouTube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığıyla elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yükle mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak. Oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi, kayıt dışıyla mücadelemizi de hızlandırdı. e-Spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor. Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı."

Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yoluyla gelir elde eden "dijital göçebeler"in de kayıt dışıyla mücadelede Bakanlığın yakın takibinde yer aldığına işaret eden Nebati, "Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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