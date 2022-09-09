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'Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ne kadar güçlü olursa bu meselelerin çözümü için daha fazla katkı sağlar. Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör. Bu da Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde olmuştur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Eylül 2022 20:58
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'Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Etrafımızdaki sorunların çözümü için de çaba sarf edeceğiz. Diplomasiye inanıyoruz. Diplomasi ile bunların çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Mahmutlar Mahallesi'nde, Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar Kültür Merkezi, Mahmutlar Etüt ve Destek Eğitim Merkezi temel atma törenine katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının birçok unsurlarının olduğunu söyledi.

Alanya'da birlik beraberliği görünce mutlu olduğunu belirten Çavuşoğlu, böyle olunca hizmetin en iyisinin geldiğini kaydetti.

İktidarlarının Türkiye'de çok önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Dünyanın en iyi havaalanı İstanbul'da. Rekor üzerine rekor kırıyor. Antalya'mızda da iki havalimanı var. Bu iki havaalanını da yetersiz buluyoruz. Alanya Gazipaşa Havaalanı terminalini de yenileyeceğiz ve büyüteceğiz. Türkiye'ye Alanya ve Gazipaşa'ya yakışır bir şekilde inşallah bu projeyi hayata geçirdikten sonra gelen konuklarımız da daha güzel bir ortamda ağırlanacak. Uçuş sayıları da farklı destinasyonlardan artıyor." dedi.

Dünyadaki sağlık sisteminin çöktüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'de 3 bin, 3 bin 500 yataklı şehir hastaneleri yapıldı. Antalya'da da şehir hastanemizin ihalesi yapıldı. Alanya'mızda da mevcut eğitim ve araştırma hastanemize ilave 150 yataklık bir projeyi yakında ihaleye çıkaracağız. Aynı şekilde psikolojik destek merkezi, nükleer tıp merkezi ve 50 yataklı onkoloji servisini de hizmete açacağız. Payallar Devlet Hastanemizin ihalesini tekrar yapıyoruz. Aynı şekilde sağlık ocağının da ihalesi yakında gerçekleşecek. Çünkü sağlık önemli." ifadelerini kullandı.

Yollar, köprüler, havaalanları yaptıklarını ancak bir ülkenin kalkınmasının bu projelerle sınırlı olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıktan sonra ikinci konu da eğitim ve kültür. Eğitim, ilim ve irfan kadim medeniyetimizin en önemli dayanağı olmuştur. Hem geçmişimizi, kültürümüzü unutmayacağız. Aynı zamanda geleceğe yatırım yapacağız. O yüzden bu temel atma törenini önemseyerek geldim. Normalde biz açılışlara gideriz. Eğitimle ilgili önemli projeler olursa da temelini atmaya geliriz. İnşallah açılışında da yine birlikte oluruz. Hükümet olarak da hayırsever vatandaşlarımıza minnettarız. Onların yaptırdığı okullara ilaveten hükümetimiz olarak da sadece Alanya'da 71 okul açtık. Bin 373 derslik, 5 tane spor salonu yaptık. Bu yıl 5 okulu açtık. Gelecek sene de 318 dersliği yine eğitime sokacağız. Nüfus artıyor. Dolayısıyla okul ihtiyacı artıyor. Bunu da karşılamak devlet olarak bizim görevimiz. Dünyanın her yerinde kaliteli üniversiteler var. Bizde de iyi üniversiteler var. Ama üniversite sayımız da arttı. Üniversite sayısı 200'ü geçti şu anda. Alanya'da şanslı bir ilçe. Birisi devlet birisi vakıf 2 tane üniversitemiz var. 20 bin üniversite öğrencimiz var. Bu hayal bile değildi."

Kuşyuvası'na tünel yapacakları zaman kendi teşkilatlarındakilerin bile "Hayal bile değil. Bu bizim milletvekili de eski siyasetçilere benzemeye başladı" dediğini anlatan Çavuşoğlu,"Hayal bile değil diyorduk. Bunlar gerçek. Şimdi bunları geliştirmemiz lazım. 20 bin öğrenciye 50 bin öğrenci daha katılacak. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Öğrencilerin burada rahat bir şekilde kalmaları için toplu taşıma ve konaklama ihtiyacı için gerekli alt yapıyı oluşturmamız lazım. Bu anlayışla Alanya'da yurt kapasitesini yüzde 150 artışla 5 bine çıkarttık. Bu sene 2 bin kişilik yurdu üniversite kampüsünde açtık. Öğrencilerimiz şimdi yerleşecekler. 2 bin kişilik yeni yurt inşaatına da başlıyoruz. Böylelikle yatak sayımızı da 7 bine çıkarmış olacağız. Alanya'ya ne yapsak azdır. Eğitim altyapısını güçlendireceğiz." diye konuştu.

Alanya'nın en büyük mahallesi Mahmutlar'a da özel önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Mahmutlar, çok hızlı gelişti. Farklı ülkelerden gelip yerleşen misafirlerimiz de var. Büyüyen bu şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için bir taraftan belediyemiz, bir taraftan da hükümetimiz yoğun çaba sarf ediyor. Önümüzdeki günlerde ihale ettiğimiz TOKİ evleri de inşallah hızlı bir şekilde tamamlanarak ihtiyaç sahiplerine verilecek. Mahmutlar'daki gençlik merkezi ve spor salonu projelerimizin de yapımına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Biz bunları yaparız. Daha iyisini yaparız. Allah sağlık versin. Çok çalışıyoruz. Ama bizlerin esas görevi Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini hak ettiği seviyeye çıkartmak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi kurarken koyduğu hedefin üstüne çıkartmak için çok çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ekonomik, enerji ve gıda krizlerinin yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da savaş var. Suriye'de savaş bitmedi. Irak'ta kırılganlık var. Yemen'de savaş devam ediyor. Libya'da kırılganlık devam ediyor. Etrafımızdaki sorunların çözümü için de çaba sarf edeceğiz. Diplomasiye inanıyoruz. Diplomasi ile bunların çözülebileceğine inanıyoruz. Karabağ'da diplomasi işlemedi. Yıllardır uluslararası toplum can Azerbaycan'ı oyaladı. Ama can Azerbaycan'ı biz de destekledik, her zaman yanındayız. Azerbaycan 'Artık yeter. Sabrımız bitti' dedi. Topraklarını kısa bir süre içinde, 44 günde geri aldı. Büyük bir zafer. Can Azerbaycan'ın kahraman ordusunu, güvenlik güçlerini tebrik ederiz.

Ukrayna savaşının diplomatik yollarla çözülmesi için çalışmamız lazım. Bu konularda herkesin gözü Türkiye'de, herkesin umudu Türkiye. Herkesin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ne kadar güçlü olursa bu meselelerin çözümü için daha fazla katkı sağlar. Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir aktör. Bu da Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde olmuştur. O yüzden Cumhur İttifakı'nın Türkiye için oynadığı bu kritik rol, Türkiye'ye yaptıkları hizmet sadece Türkiye ile sınırlı değil. Tüm dünyada etkisi görünüyor. Cumhur İttifakı'nın daha güçlü olması Türkiye'nin daha güçlü olmasıdır. Biz el ele omuz omuza, milletimiz ve bayrağımız için, ülkemiz ve davamız için çok çalışmaya devam edeceğiz."

Törene ayrıca AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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