Bakan Karaismailoğlu: 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşımız emek veriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililer "Yüz Yüze 100 Gün" programına katıldı.

100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her tarafında tam 5 bin tane şantiyede 700 bin tane çalışma arkadaşımız ülkemizin geleceği için emek veriyor. Siyaset milletin hayatını kolaylaştırmak içindir. Bu yüzden 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yol yaptık. Trafik kazalarını yüzde 80 azalttık. Bölünmüş yollar sayesinde her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canı kurtuluyor. Bayramlarda sıkışıklığı, İstanbul'a giriş çıkışlardaki eziyeti yıllarca duyduk. Şimdi çok hareketli bir yaz yaşadık. Herkes memleketine gitti. Trenler, otobüsler tamamen dolu çalıştı. Yine özel araçlarla vatandaşlarımız seyahat ettiler. Çok şükür sıkıntılar çok çok azaldı. 20 sene önce 8 milyon aracın zor hareket ettiği yollarda bugün 26 milyon araç rahatlıkla ulaşımlarını sürdürüyor."

26 olan havalimanı sayısının 57'ye çıktığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan yıllık hava yolu yolcusu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053 yılına kadar bunda 400 milyon yolcu sayısına çıkarmaktır. 20 yılda Bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımların milli gelire katkısı tam 6 kat oldu. Bu yüzden yaptığımız işler çok kıymetli. Şu an Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günlük 110 bin araç geçiyor. Eğer Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmasaydı bu yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kayacaktı. İstanbul-İzmir arası 8,5 saat süren yolculuklar 3,5 saate düştü. İstanbul-İzmir arasında tam 100 kilometre yol kısaldı. Bu çalışmalar sayesinde 1 milyar litre benzin tasarrufu sağlanıyor."

Karaismailoğlu, dünyanın örnek aldığı projeler üretmeye devam ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı günlük 1400 uçak ve 230 bin yolcuya ev sahipliği yapıyor. Şu an İstanbul'da 251 kilometre raylı sistem hattı var. AK Parti'li kadrolar zamanında başlanmış olan 100 kilometre metronun inşaatı devam ediyordu. Bugüne kadar onların bitmesi gerekirdi ama maalesef görevini yapmayan bir yönetim var. İnşallah akıllarını başlarını alırlar ve vazifelerini hatırlarlar. Çünkü İstanbulluların hayatını kolaylaştıran bu projelerin bir an önce bitmesi lazım. Bizler de Bakanlık olarak İstanbul'da 103 kilometre metro yapıyoruz. Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü eğer bunlar yapılmasaydı İstanbul'da şu an ulaşım ne halde olurdu?"

Adil Karaismailoğlu, yerel yönetimlerin şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak için projeler üretmek zorunda olduğuna değinerek "O yüzden belediyelerin en önemli görevi kaliteli, ekonomik, güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmaktır." dedi.

Akşam saatlerinde Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı bir trafik kazası meydana geldiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasında yaralılarımız olduğu bilgisini aldım. İnşallah bu kazalar tekerrür etmez. Bu kazalar İstanbul'da bazı işlerin yanlış gittiğinin habercisidir. Eksikler ve yapılmayanlar bellidir." dedi.