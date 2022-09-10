Dünyada bir ilk! Afetler için 'Mobil Tapu Tırı'

İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de son yıllarda fırtına, sel, hortum, kuvvetli yağış olayları artarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 7 bölgeyi ilgilendiren eylem planları hazırlıyor. Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Mobil Tapu Tırı'nı hayata geçirecek. Her türlü afet ve olağanüstü durumlarda tapu hizmetleri aksatılmadan sürdürülecek. Tır, sahadaki ekiplerin işini de kolaylaştıracak.

TAPU VERİSİ HIZLICA SAĞLANACAK

Afet bölgesinde görev alan kurumlar, depremde veya herhangi bir afette yıkılan ya da zarar gören bölgenin tespiti için binanın projesine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, binada kimlerin oturduğu ve mülkiyetin kime ait olduğuna dair veriler de ekiplere lazım oluyor. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tüm bu veri ve bilgilerin, Mobil Tapu Aracı ile sağlanarak bölgede hem aramada hem de diğer alanlarda hizmet veren görevlilerin hızlı hareket etmesine yardımcı olması öngörülüyor.

Ayrıca, afet sonrasında da vatandaşların bölgedeki konutlarla ilgili ihtiyaç duyduğu tapu verisinin, bir süre daha hızlıca bu araç tarafından sağlanması bekleniyor.

DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Öte yandan Mobil Tapu Tırı dünyada ilk olma özelliği de taşıyor. Tasarımı için özel çalışmalar yapılan araç, iki kişi ile kolayca kurulabilecek şekilde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü araçta, bu vatandaşlar için özel girişler yapıldı. Ayrıca, üzerinde güneş panelleri bulunan tır, bu sayede kendi elektriğini kendisi üretecek yapıda hazırlandı.

Mobil tır, içinde LED ekran, jeneratör sistemi, sıramatik sistemi, ofis malzemeleri, mutfak, tuvalet, uydu teknolojileri iletişim altyapı sistemleri, bilgisayarlar, fotokopi, tarayıcı, yazıcılar, ses ve kamera sistemleri, klima ve yangın söndürme sistemini barındırıyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş