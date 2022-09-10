Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 08:11
Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü.
Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!