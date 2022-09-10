

Hükümetin satılık ve kiralık ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Projenin detayları önümüzdeki hafta salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Erdoğan, dün projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi. 81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek. Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkanına göre belirlenecek. İşte projenin detayları.



BU İLK KEZ OLACAK

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı murat kurum da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. bakan kurum, sosyal konut projesinde ilk kez gençlere de özel kontenjan ayrıldığını açıklayarak, "cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz" dedi. yeni sosyal konutları 81 ilde ve ilçede vatandaşlara kazandıracaklarını belirten kurum, "gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler" diye konuştu.

KİMLER KONUT ALABİLECEK?

KONUTU bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

Tarihin en büyük sosyal konut projesi! Asgari ücretliye ucuz ev imkanı

KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEK?

KURAYA katılım gösterilmesinin ardından ev almaya hak kazanan kişiler, yüzde 10 peşinat verip, 20 seneye ulaşan vadelerle taksit öderek ev sahibi olacak.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların en geç iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Tarihin en büyük sosyal konut projesi! Asgari ücretliye ucuz ev imkanı

AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirtmişti. Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" demişti. Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. (Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır) En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL iki çalışan varsa 3.300 TL olacak.

GELİR LİMİTİ BELİRLENDİ Mİ?

PROJE kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

EMEKLİYE GENÇLERE KONTENJAN VAR MI?

DEV konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere, yüzde 20'si de emekli vatandaş için ayrıldı.

EVLERİN ÖZELLİĞİ NE?

YEREL ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak. Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

PROJEDE SADECE KONUT MU VAR?

SOSYAL Konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak. Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.

SEDA TABAK