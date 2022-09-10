Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
ORDU Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, nöbette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Eylül 2022 10:35
Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.
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