Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 10:29
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Mera Çayı'nda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, bölgenin bataklık olması üzerine sualtı arama ve kurtarma ekibinden yardım istedi.
Dalgıçların yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, dron yardımıyla tespit edilen, çalılıklar arasına ekili 50 kök keneviri sökerek imha etti.
Hint kenevirini ektiği tespit edilen M.E.D'nin (32) evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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