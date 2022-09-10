Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 10:59
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.
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